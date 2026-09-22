Дмитрий Песков: Россия прорабатывает альтернативы Черному морю для поставок зерна

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в соответствии с поручением Владимира Путина сейчас прорабатываются альтернативные Черному морю направления для поставок зерна. Ситуация осложнена из-за действий со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Дмитрий Песков также сообщил, что Турция выдвинула инициативу о прекращении Россией и Украиной ударов по судам в акватории Черного моря. По его словам, вопрос ставился турецкими партнерами во время недавних контактов Владимира Путина и президента Тайипа Эрдогана в Бишкеке, а затем фигурировал в дипломатической переписке.

За прошедшие несколько месяцев грузовые суда неоднократно подвергались атакам в акватории Черного моря. В конце августа этого года сообщалось, что грузовой паром Lider Bordo Mavi под флагом Камеруна, принадлежащий компании из Трабзона, подвергся атаке беспилотников в Черном море. Ранения получили пять членов экипажа.

Кроме того, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала введение моратория на военные действия в Черном море. По словам главы европейской дипломатии, такая мера позволит наладить экспорт украинской агропродукции.

Алина Зорина