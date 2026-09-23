Сегодня исполняется 30 лет двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Евгений Рылов (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Иван Гирев:

— Евгений! От всей души поздравляю тебя с юбилеем! Этот особенный день — прекрасный повод с гордостью вспомнить все достигнутые цели и помечтать о будущих успехах в окружении родных и близких друзей. Твоя целеустремленность и преданность делу не только вдохновила молодое поколение спортсменов, но также закалила твой характер в бесчисленных состязаниях. Пусть эти качества помогают тебе и дальше двигаться вперед. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых карьерных высот! Пусть каждый день приносит радость, а все мечты и планы реализуются. Счастья, благополучия, гармонии в семье и душе!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»