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Стал известен будущий председатель Омского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Романа Марченко к назначению на должность председателя Омского областного суда. Об этом сегодня сообщили в Верховном суде России. Его глава Игорь Краснов принял участие в рассмотрении заявлений претендентов на должности руководителей судов субъектов РФ.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Роман Марченко ожидает указа президента РФ о назначении. В настоящее время он занимает пост председателя Таганрогского городского суда Ростовской области. Судейский стаж господина Марченко составляет 21 год, он судья 4-го квалификационного класса.

В мае 2026 года стало известно, что подал в отставку Петр Трапезников, возглавлявший Омский областной суд с 2020 года.

Илья Николаев

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