Свыше 25 млрд рублей требуется на расселение аварийного жилья в Томске

Для расселения всего аварийного жилого фонда Томска требуется около 25 млрд руб. В городе в общей сложности насчитывается 848 многоквартирных домов, признанных аварийными, сообщил заместитель мэра Александр Макаров на заседании комитета по развитию территорий думы Томска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«В Томске расположено 848 аварийных многоквартирных домов, в которых подлежат расселению 4 626 жилых помещений общей площадью почти 174 тыс. кв. м, где проживают 9 797 человек»,— пояснил господин Макаров (цитата по «РИА Томск»).

По его словам, 208 домов были признаны аварийными еще до 1 января 2017 года. При этом в текущем году количество домов, которые признаются аварийными, снизилось. Как пояснил чиновник, тенденция в том числе связана с изменениями федерального законодательства. В частности, были ужесточены требования к заключениям экспертов, на основании которых принимается решение о признании многоквартирного дома аварийным.

В 2025 году свыше 400 судебных решений о предоставлении жилья взамен аварийного находились на рассмотрении в администрации Томска. В этом году на эти цели власти направили около 3 млрд руб.

Александра Стрелкова