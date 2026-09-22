В аэропорту Сочи ограничены полеты на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников введены временные ограничения на работу. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба администрации авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие»,— заявил глава города Андрей Прошунин.

Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

В терминале доступна вся необходимая информация: данные о рейсах транслируются на онлайн-табло, размещаются на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также озвучиваются в аудиообъявлениях. Для пассажиров с детьми работает бесплатная комната матери и ребенка, рядом с санузлами установлены фонтанчики с питьевой водой.

Администрация аэропорта просит пассажиров с уважением относиться к окружающим: не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места тем, кому сложнее стоять.

Алина Зорина