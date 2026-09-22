С 24 по 27 сентября в Краснодаре пройдет «Кубанская ярмарка»

В Краснодаре с 24 по 27 сентября пройдет «Кубанская ярмарка», в которой примут участие более 800 фермеров из разных районов края. Выставка состоится в выставочном центре «Экспоград Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На ярмарке будут представлены мясо, рыба и морепродукты, сыры и колбасные изделия, молочная продукция, овощи и фрукты. Кроме того, посетители смогут приобрести саженцы плодовых деревьев, цветы и изделия народных промыслов. Общая площадь выставки составит более 40 тыс. кв. м.

«Кубанская ярмарка» проводится в Краснодаре в 16-й раз. В рамках мероприятия будут работать девять тематических кластеров, а также пройдет четвертый краевой конкурс «Сырные шедевры Кубани». Запланирована церемония награждения победителей конкурса на звание «Лучшее поселение по развитию малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края».

Для участников предусмотрена деловая программа с семинарами, круглыми столами и совещаниями по вопросам развития малого и среднего агробизнеса. Для посетителей организуют культурные мероприятия и мастер-классы по народным промыслам.

На время проведения выставки между ТЦ «Красная Площадь» и «Экспоградом Юг» будут курсировать бесплатные автобусы и городские маршрутные такси.

Вячеслав Рыжков