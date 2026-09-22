Житель Кабардино-Балкарии осужден за взятку инспектору ДПС на Кубани

Успенский районный суд признал жителя Кабардино-Балкарии Рустама Хакулова виновным в даче взятки инспектору ДПС (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в январе 2026 года на стационарном посту ДПС «Успенский» инспекторы остановили автомобиль под управлением водителя с признаками наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Чтобы избежать ответственности, Хакулов предложил сотруднику ДПС 20 тыс. руб. за непривлечение к ответственности.

Полицейский сообщил о попытке дачи взятки руководству. Факт передачи денег был зафиксирован — подсудимый лично положил купюры под служебный журнал на рабочем столе инспектора.

В судебном заседании Хакулов полностью признал вину и раскаялся, отказавшись от дачи показаний. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно со штрафом в десятикратном размере суммы взятки — 200 тыс. руб.

Приговор был обжалован, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда признала решение суда первой инстанции законным и справедливым. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Алина Зорина