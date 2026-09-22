Под Волгоградом задержали ОПГ, легализовавшую 229 мигрантов

В Волгоградской области задержаны члены преступной группы, которых подозревают в организации незаконной миграции иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело по факту легализации для получения патента (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Пятерым избрана мера пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Волгоградом пятерых подозревают в организации незаконной миграции

Фото: УФСБ России по Волгоградской области Под Волгоградом пятерых подозревают в организации незаконной миграции

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

Следователи установили, что одна из ранее судимых фигуранток занималась у себя дома фиктивной регистрацией мигрантов и заключением с ними гражданско-правовых договоров, необходимых для получения патента. Женщине помогали четыре близких ей человека. С 2022 года члены ОПГ легализовали 229 иностранцев.

Фигурантов задержали сотрудники Росгвардии и полиции. Двоим назначили запрет определенных действий, троим — обязательства о явке. При обыске у членов группировки изъяли восемь телефонов, три банковские карты, 536 тыс. руб., жесткие диски, печати, документы и 39 ключей электронно-цифровой подписи.

Марина Окорокова