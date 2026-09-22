Стала известна причина крушения вертолета под Сочи в августе

Стала известна причина аварийной посадки вертолета Ми-8 в Краснодарском крае в августе 2026 года. По данным следствия, у воздушного судна отказали два двигателя, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 22 августа 2026 года в Лазаревском районе. Во время выполнения полета у вертолета под управлением пилота возникла неисправность. Экипаж совершил аварийную посадку в русло реки Аше вблизи аула Калеж.

Воздушное судно получило множественные повреждения. Сумма материального ущерба превысила 1 млн руб. Известно, что члены экипажа не пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Алина Зорина