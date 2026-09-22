Названа причина аварийной посадки вертолета под Сочи в августе

Следствие установило причину аварийной посадки вертолета Ми-8 в Лазаревском районе Сочи в августе этого года. Ей стал отказ двух двигателей, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел днем 22 августа 2026 года. Во время полета над территорией Лазаревского района у воздушного судна возникла неисправность — отказали оба двигателя. Пилот совершил аварийную посадку в русло реки Аше вблизи аула Калеж.

В результате посадки вертолет получил множественные повреждения. Материальный ущерб превысил 1 млн руб. Члены экипажа не пострадали.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Алина Зорина