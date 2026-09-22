Свалочный очаг

Арбитражный суд Ставропольского края взял паузу в рассмотрении резонансного экологического иска к строительной компании «СтройМакс КМВ». В ходе заседания, состоявшегося 14 сентября 2026 года по делу, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало взыскать с ответчика почти 191,4 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Иск подан из-за несанкционированного размещения отходов на земельном участке (кадастровый номер 26:23:140209:18) в поселке Новотерский Минераловодского округа, что привело к причинению вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. Интересы государства в суде представляет прокуратура Ставропольского края. Третьим лицом привлечен филиал ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строймакс КМВ» зарегистрировано в 2012 году в пос. Змейка Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества является Анатолий Которов. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. Убыток предприятия за 2025 год — 379 тысяч рублей, выручка не указана.

Ответчик — компания «СтройМакс КМВ», специализирующаяся на строительстве зданий в регионе, — направил для участия в процессе своих представителей Е.Р. Гаспарову и М.А. Которова. От истца присутствовала К.С. Шуваева. Представители иных лиц в заседании отсутствовали.

По итогам слушаний судья объявила перерыв до 23 сентября 2026 года. Судебное разбирательство будет продолжено в указанный срок. Стоит отметить, что сумма исковых требований является одной из крупнейших в региональной практике ведомства в отношении строительных компаний.

Ранее Арбитражный суд Республики Дагестан принял к производству иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «Нептун-М» 45,65 млн рублей за вред, причиненный почвам.

Тат Гаспарян