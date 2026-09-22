Банкоматная сеть ВТБ стала доступна клиентам WB-банка. Для них действуют расширенные лимиты на снятие наличных без комиссии до 500 тыс. руб. в месяц и возможность вносить денежные средства без ограничений. Ранее клиенты ВТБ получили возможность подключить новую категорию кешбэка, до 5% за покупки на Wildberries по картам банка. Выбрать категорию за покупки можно в «ВТБ Онлайн» или банкоматах ВТБ. Повышенный кешбэк за покупки на площадке начисляется в сентябре.

Компания «Юнирест», под контролем которой находится бренд Rostic's, не продает новых франшиз в России, она сформировала круг партнеров-франчайзи. «Все территории развития распределены, планы выполняются, поэтому у нас нет необходимости в расширении этого пула»,— сообщили Forbes в компании. Сейчас под брендом Rostic's работает около 1,3 тыс. заведений. По подсчетам компании Infoline, Rostic's — крупнейшая российская сеть общественного питания по числу заведений.

Один из крупнейших производителей молочной продукции «Логика молока» получил в управление производителя упаковки «Аптар Владимир», который входит в американскую AptarGroup. Бизнес «Аптар Владимир» пострадал из-за ухода части зарубежных заказчиков, интеграция с «Логикой молока» может позволить расширить ассортимент, пишет “Ъ”. «Аптар Владимир» стал пятым активом иностранных компаний, переданным во временное управление за последнее время. 17 сентября по указу Владимира Путина процедура введена в структурах Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про».