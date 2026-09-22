В Ростове доля квартир под семейную ипотеку снизилась до 37%

В Ростове-на-Дону доля квартир, стоимость которых укладывается в лимиты семейной ипотеки, сократилась с 58% в сентябре прошлого года до 37% в этом. Такие данные приводит аналитический центр «Движение.ру», изучивший рынки первичной недвижимости в городах-миллионниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

За год доля студий и однокомнатных квартир в общем объеме предложения, попадающего в лимит семейной ипотеки, в Ростове снизилась с 87% до 81%.

С начала года доля квартир в лимите семейной ипотеки выросла только в двух мегаполисах — Краснодаре и Челябинске, в остальных она сократилась. Сложнее всего найти подходящее жилье в Нижнем Новгороде, Москве, Казани и Уфе. Так, в Москве доля таких квартир за год упала с 25% до 7%, в Нижнем Новгороде — с 27% до 12%, в Уфе — с 52% до 30%. В Казани в лимит укладывается не более 100 квартир на весь город.

Половина и более квартир в лимите семейной ипотеки представлена только в трех крупных городах — Воронеже, Санкт-Петербурге и Волгограде. Год назад таких городов было пять.

Отмечается, что купить по семейной ипотеке квартиру семейного формата без дополнительных накоплений в большинстве мегаполисов сложно или невозможно. Подавляющая часть жилья в лимите госпрограммы — это студии и однокомнатные квартиры: в среднем по всем мегаполисам их доля составляет 85%, а в семи городах превышает 90%, в Казани достигая 100%. Проще всего уложиться в лимит при покупке квартир большей комнатности жителям Волгограда, Перми и Красноярска. Доля студий и однокомнатных квартир в предложении жилья в лимите семейной ипотеки за год сократилась только в Самаре, Ростове-на-Дону и Челябинске. В остальных рассмотренных городах она, напротив, выросла или не изменилась.

Алина Зорина