Инвестиции в промпарки на Кубани с 2017 года превысили 36,7 млрд рублей

Объем накопленных инвестиций в индустриальные и промышленные парки, а также технопарки Краснодарского края за 2017–2025 годы превысил 36,7 млрд руб. Об этом региональное министерство промышленной политики сообщило в ответ на запрос «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В крае действуют 12 промышленных площадок, включенных в реестры Минпромторга России. На их территории работают более 50 производств, созданных резидентами парков. По данным ведомства, проекты обеспечили около 4 тыс. рабочих мест.

Указанный объем инвестиций включает бюджетные вложения в инфраструктуру промышленных площадок и капитальные затраты резидентов. При этом министерство не раскрыло данные по частным площадкам, предложив обращаться за этой информацией непосредственно к управляющим компаниям. В ведомстве объяснили это необходимостью обеспечить безопасность реализации инвестиционных проектов.