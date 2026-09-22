Цены на вторичное жилье в Краснодарском крае выросли на 1% за год

В августе 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Краснодарского края увеличилась на 1% год к году. При этом за месяц показатель не изменился, сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов — лидеров по количеству сделок: в августе здесь зарегистрировали 4,6 тыс. договоров купли-продажи — на 24% больше, чем годом ранее. По этому показателю край уступил Московской области, Москве, Санкт-Петербургу и Свердловской области.

Интерес к вторичному жилью в Краснодарском крае за год вырос на 7%, а за месяц — на 2%. Средняя стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах прибавила 5% за год — до 233,7 тыс. и 172,5 тыс. руб. соответственно. В двухкомнатных квартирах цена выросла на 3%, до 164,3 тыс. руб., в трехкомнатных — снизилась на 3%, до 159,1 тыс. руб. за «квадрат».

В целом по России в августе зарегистрировали 139,2 тыс. договоров купли-продажи на вторичном рынке — на 3% меньше, чем в рекордном июле, но на 21% больше, чем годом ранее. Средняя цена квадратного метра по стране составила 153,5 тыс. руб., прибавив 2% за год и оставшись почти без изменений за месяц. Заметнее всего цены выросли в Санкт-Петербурге (+20%), Удмуртии (+18%) и Марий Эл (+17%).

Ипотека остается одним из главных драйверов рынка: число сделок с ее использованием в августе выросло на 41% год к году, а доля ипотечных ДКП составила 30%. В Краснодарском крае доля сделок с ипотекой — 22%, а их число выросло на 48%.

Предложение вторичного жилья за год сократилось на 19% на фоне возросшего спроса. Больше всего объявлений в августе было в Краснодарском крае, Московской области, Москве, Свердловской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Новосибирской области.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что на фоне роста активности рынок постепенно адаптируется к усилению спроса: покупатели активнее выходят на сделки, а стоимость жилья меняется без резких колебаний. Он подчеркнул, что на вторичном рынке особенно важно сопровождение сделки — риелторы помогают подобрать объект, проверить документы и организовать расчеты.

Алина Зорина