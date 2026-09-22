Контролера организации в Краснодаре осудили за смерть ребенка от угарного газа

В Краснодаре контролер организации, обслуживающей дымовые и вентиляционные каналы, получила условный срок по делу о смерти несовершеннолетнего от угарного газа. Приговор Елене Блашниковой вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что управлявшая домом на улице Южной компания «ГУК-Краснодар» заключила договор на техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов с ООО «Вент Про». Контролер печного хозяйства этой организации Елена Блашникова отвечала за проведение соответствующих проверок. Однако обследование каналов в квартире своевременно проведено не было.

В результате неисправность вентиляционной системы не выявили. Угарный газ поступил в квартиру, что привело к смерти несовершеннолетнего. В судебном заседании Блашникова вину не признала.

Суд назначил ей два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. С ООО «Вент Про» и ООО «ГУК-Краснодар» в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 2,5 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков