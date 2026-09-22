Объем строительных работ в Ростовской области вырос на 4,4%

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области в январе—июле 2026 года составил 190,4 млрд руб., увеличившись на 4,4% в годовом выражении. При этом ввод жилья сократился на 4,5%, до 1,3 млн кв. м. Соответствующая информация содержится в докладе об итогах социально-экономического развития Ростовской области за семь месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Согласно документу, объем ввода жилья соответствует запланированным показателям. Темпы строительства жилых объектов формируются с учетом готовности проектов, отмены льготных ипотечных программ и сохраняющейся высокой ключевой ставки Банка России.

Инвестиции в основной капитал по итогам января—июля составили 367,6 млрд руб. В сопоставимых ценах это 100,2% к уровню соответствующего периода 2025 года.

Кроме этого, в докладе отмечается, что сельское хозяйство региона за январь—июль произвело продукции на 167,8 млрд руб., что на 0,2% больше прошлогоднего показателя. Рост обеспечили прежде всего зерно и яйца: производство зерна увеличилось на 72,8%, яиц — на 1,8%.

Наталья Белоштейн