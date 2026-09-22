Евгений Солнцев обсудил с облизбиркомом итоги выборов в Оренбуржье

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев провел встречу с председателем облизбиркома Евгенией Ивлевой, они обсудили итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание региона. Об этом сообщает местное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Правительство Оренбургской области Фото: фото Правительство Оренбургской области

Явка в регионе составила 57,29%, всего проголосовали 837 086 человек. Это на 10% выше показателя 2021 года. По словам главы региона, кампания прошла открыто, честно и конкурентно, а все наказы избирателей должны быть выполнены.

В Госдуму от региона прошли четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Во всех трех одномандатных округах победили единороссы.

В Заксобрание по партийным спискам прошли пять партий. «Единая Россия» получила 18 мандатов, КПРФ — 3, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному. В 23 одномандатных округах также избраны кандидаты от «Единой России».

Госпожа Ивлева сообщила губернатору, что за три дня голосования не происходило нештатных ситуаций, а работа участков была обеспечена на должном уровне. Как уточнили в правительстве, итоговые протоколы по выборам в Госдуму уже направлены в ЦИК России.

Яна Вежлева