За 3 месяца жители Кубани совершили безналичных платежей на 928 млрд рублей

Жители Краснодарского края во втором квартале 2026 года совершили 636 млн безналичных платежей на 928 млрд руб., следует из данных Южного ГУ Банка России. По сравнению с первым кварталом количество операций выросло на 11%, их объем — на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Около половины средств пришлось на оплату товаров и услуг, еще почти 46% — на переводы между физлицами. На обязательные платежи в пользу государства, включая таможенные, жители региона направили 4,3 млрд руб.

Одновременно растет использование альтернативных банковским картам способов оплаты. В апреле—июне число покупок с помощью QR-кодов и биометрии увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим кварталом. Всего таким способом было совершено 41,4 тыс. покупок на 60,5 млрд руб., сообщил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Платежная инфраструктура региона также продолжила расширяться. По состоянию на 1 июля на Кубани насчитывалось более 261 тыс. банкоматов и электронных терминалов — на 4% больше, чем на 1 апреля. Возможность оплаты по QR-коду предоставляли 171,2 тыс. терминалов.

Вячеслав Рыжков