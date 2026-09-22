Бронирования отелей в Дагестане выросли в первой половине сентября

В первой половине сентября бронирования отелей в Дагестане вышли в плюс после весеннего спада. В июле отставание от прошлого года составляло 10%, сообщает Российский союз туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В марте–апреле регион пережил сильные паводки — подтопления, оползни, перебои с водой и электричеством, поврежденные дороги. В мае–июне спрос снизился минимум на 20%.

Директор по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей заявила, что перелом наступил в середине июня — в основном за счет туристов, перебронировавшихся из Крыма. По ее словам, основной спрос по Дагестану — пляжный отдых: 80% продаж приходится на семейные поездки на Каспийское побережье, где мелкое и хорошо прогревающееся море подходит для отдыха с детьми.

В «Интуристе» спад почти не фиксировался. Директор по связям с общественностью Дарья Домостроева подчеркнула, что Дагестан занимает пятое место после Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма и Москвы, однако по итогам лета вышел на четвертое, обогнав Москву. Прирост за июнь–сентябрь составил 31,8%.

По итогам лета доля Дагестана в общем объеме бронирований по России осталась на уровне прошлого года — несмотря на форс-мажор в начале сезона.

Алина Зорина