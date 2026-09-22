Жителя Кубани, сломавшего руку инспектору ПДН, осудили на год

Житель станицы Марьянской Краснодарского края приговорен к одному году лишения свободы за применение насилия к сотруднику полиции. Соответствующий приговор вынес Красноармейский районный суд, признав 37-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в мае 2026 года инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД по Красноармейскому району приехала в станицу для проверки жилищно-бытовых условий семьи, в которой воспитывались несовершеннолетние дети. Сотрудница находилась при исполнении и предъявила служебное удостоверение.

По данным суда, мужчина, стремясь воспрепятствовать работе инспектора, закрыл металлическую калитку, когда ее рука находилась в дверном проеме, в результате чего зажал кисть. Женщина получила закрытый перелом руки. Экспертиза квалифицировала причиненный вред здоровью как вред средней тяжести.

Суд назначил мужчине год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскали 350 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Вячеслав Рыжков