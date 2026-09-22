В Ростове осудили троих мошенников, выдававших себя за инкассаторов

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор троим участникам преступной группы, действовавшей под видом инкассаторов. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном и особо крупном размерах, а также покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, соучастники договорились с неустановленными лицами (их дело выделено в отдельное производство) через мессенджер Telegram. Неустановленные кураторы связывались с потерпевшими по телефону и сообщали им заведомо ложные сведения. Затем фигуранты выезжали по полученным адресам на автомобиле: двое под видом инкассаторов встречались с жертвами и получали от них денежные средства, а третий оставался в припаркованной машине, наблюдая за обстановкой и обеспечивая безопасность группы. Часть похищенного соучастники оставляли себе в качестве вознаграждения, остальное передавали кураторам.

Четверым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 8 млн руб.: одной из жертв — 5 млн (особо крупный размер), другой — 1,3 млн (особо крупный размер), еще двум — 1 млн и 708 тыс. руб. (крупный размер).

Первому осужденному по совокупности преступлений назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Второму — 4 года, которые по частичному сложению с наказанием по приговору Азовского городского суда от 24 декабря 2025 года увеличены до 6 лет в колонии общего режима. Третий осужден приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская