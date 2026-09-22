Жительница Ставрополя потеряла более 17 млн рублей при попытке открыть онлайн-магазин

Более 17 млн руб. перевела мошенникам 45-летняя жительница Ставрополя, пытавшаяся открыть онлайн-магазин. Об этом сообщили в УМВД России по Ставрополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным полиции, сначала женщина воспользовалась ботом в мессенджере, который предлагал услуги по организации интернет-магазина. Через него она вышла на человека, представившегося менеджером. Почти три месяца он давал ей инструкции по развитию бизнеса, в соответствии с которыми заявительница переводила деньги. За это время сумма перечислений достигла около 16 млн руб.

После этого собеседник сообщил о возникших проблемах с сайтом и попросил дополнительно перечислить 1,3 млн руб. Женщина выполнила требование. Когда менеджер перестал отвечать на сообщения, она поняла, что стала жертвой мошенничества.

По данным экспертов по кибербезопасности, подобные схемы строятся на имитации работы интернет-магазина. Мошенники могут использовать ботов и сайты, на которых создается видимость продаж и поступления прибыли. Пользователю предлагают оплачивать различные операции — например, закупку товаров или услуги по ведению бизнеса. Демонстрация фиктивного дохода может создавать впечатление, что вложения окупаются, и побуждать переводить новые суммы.

Специализированный следственный отдел по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве.

Валерий Климов