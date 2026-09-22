В Ставрополе осудили двух участников хищения более 27 млн рублей

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу о хищении более 27 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как установлено судом, один из осужденных, занимая должность генерального директора по коммерческим вопросам одной из организаций, заключил договор на проведение испытаний арматуры стоимостью свыше 27 млн руб. При этом фактическая стоимость проведенных работ составила около 1,4 млн руб. Полученные по договору денежные средства осужденный перечислил в адрес коммерческой организации, фактическим руководителем которой являлся его подельник. Впоследствии деньги были обналичены и распределены между участниками схемы.

Приговором суда оба фигуранта признаны виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом от 200 тыс. до 250 тыс. руб. Суд также удовлетворил иск представителя потерпевшей стороны: с осуждённых в солидарном порядке взыскана сумма причинённого ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская