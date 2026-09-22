В Кисловодске ограничат водоснабжение из-за ремонта Эшкаконского гидроузла

В Кисловодске и прилегающих поселках 24 сентября с 08:00 временно ограничат водоснабжение для 10 790 абонентов. Неудобства связаны с плановопредупредительными работами на Эшкаконском гидроузле — одном из ключевых источников водоснабжения Кавказских Минеральных Вод, сообщил глава городской администрации Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отключение затронет жителей 206 улиц и переулков, двух поселков и 23 санаториев. В ходе ремонта специалисты заменят две задвижки диаметром 500 мм и одну диаметром 600 мм, что должно повысить надежность работы системы водоснабжения и снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Завершить работы планируют ориентировочно 25 сентября. На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам жителей.

Мария Хоперская