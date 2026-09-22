Житель Ростовской области получил срок за махинации с криптовалютой

Новочеркасский городской суд Ростовской области признал Юрия Отставнова виновным по пяти эпизодам мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Четыре эпизода квалифицированы как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, один — в особо крупном, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант совместно с неустановленными соучастниками действовал по отработанной схеме. С 19 марта 2026 года сообщники звонили потерпевшим и сообщали заведомо ложную информацию о том, что на их имя якобы оформлены кредитные обязательства для финансирования Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, жертвам предлагалось передать наличные денежные средства «курьеру». Соучастники сообщали осужденному адрес получения денег, после чего оформляли заявку в пункт обмена на криптовалюту, которую он должен был перевести на указанный счет. Общая сумма похищенного составила 3,57 млн руб.

В ходе судебного следствия фигурант вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил: адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.

Мария Хоперская