На Ставрополье двое жителей предстанут перед судом за кражу 23 тонн нефти

В Нефтекумский районный суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Ставропольского края, обвиняемых в краже около 23 тонн нефтепродуктов из трех промысловых скважин. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2025 года 47-летний житель села Иргаклы и его 48-летний ранее неоднократно судимый односельчанин договорились похитить нефть из скважин в Нефтекумском округе. Следствие квалифицировало их действия по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Задержание произошло ночью на одной из кошар в Степновском округе в ходе совместной операции сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Нефтекумский», УФСБ по краю, Росгвардии и службы безопасности промышленного предприятия.

В кузове и прицепе грузовика, оборудованных цистернами, правоохранители обнаружили около 20 тонн похищенного сырья. Еще более 2,8 тонны нефтепродуктов находились в емкости автомобиля «Газель». Кроме того, были изъяты мотопомпа и гофрированный шланг. Общий ущерб превысил 750 тыс. руб.

Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено. Оба обвиняемых находятся под стражей.

Валерий Климов