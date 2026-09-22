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На Кубани пресекли перевозку 2 тонн мяса без документов

В Краснодарском крае Россельхознадзор совместно с сотрудниками регионального управления МВД выявил перевозку 2 тонн мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Груз обнаружили 17 сентября при досмотре грузового автомобиля на стационарном посту ДПС на 40-м км федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Тихорецком районе.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, мясная продукция неизвестного происхождения перевозилась из Ростовской области в Кропоткин. Документы, подтверждающие происхождение груза, его ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическую обстановку в месте отгрузки, у перевозчика отсутствовали.

В отношении владельца продукции Россельхознадзор выдал требование об устранении выявленных нарушений. В отношении груза приняты предусмотренные законодательством меры.

Вячеслав Рыжков

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