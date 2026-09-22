Оренбурженка лишилась 2,8 млн рублей из-за попытки устроиться на работу

Жительница Оренбуржья обратилась за помощью к правоохранительным органам после того, как потеряла 2,8 млн руб., пытаясь устроиться на новую работу. Об инциденте сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как установили сотрудники полиции, потерпевшая увидела в мессенджере объявление о вакансии менеджера на маркетплейсе и связалась с неизвестной девушкой. Собеседница пояснила, что для трудоустройства необходимо авторизоваться через личный кабинет банка, — заявительница выполнила это указание. Затем, следуя инструкциям менеджера, оренбурженка через знакомых перевела на предоставленные счета более 2,8 млн руб. Однако после этого неизвестная перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Яна Вежлева