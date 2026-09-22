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На Кубани 117 стобалльников, поступивших в местные вузы, получат по 100 тысяч рублей

В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в этом году в кубанские вузы, получат по 100 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По его словам, такую выплату выпускникам власти края предоставляют третий год подряд. Губернатор отметил, что мера направлена на поддержку талантливой молодежи и создание условий для ее дальнейшего развития в регионе.

Одновременно премии по 100 тыс. руб. получат 330 учителей, подготовивших выпускников, набравших максимальный балл на ЕГЭ. Кондратьев подчеркнул, что за успехами школьников стоит значительный вклад педагогов.

Вячеслав Рыжков

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