Утром 22 сентября в Сочи работают 47 АЗС

По состоянию на 09:00 мск 22 сентября в Сочи функционируют 47 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным топливных операторов, АИ-100 доступен на 6 станциях, АИ-95 — на 27, АИ-92 — на 32, дизельное топливо — на 37, СУГ — на 12.

Актуальную информацию о наличии топлива жители и гости муниципалитета могут узнать по телефону многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Сведения также доступны на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина