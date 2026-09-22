Глава СКР заинтересовался новыми фактами насилия в частном рехабе под Саратовом

Внимание главы СКР Александра Бастрыкина вновь привлек частный реабилитационный центр в Балакове. В эфире федерального телеканала сообщалось о новых фактах применения насилия в отношении подопечных центра «Маяк» и принудительном лишении их свободы. Глава силового ведомства потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела частного рехаба "Маяк" в Балакове

Фото: администрация Балаковского района Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела частного рехаба "Маяк" в Балакове

Фото: администрация Балаковского района

Ранее стало известно, что на телепередачу «Малахов» обратились пострадавшие от деятельности сотрудников частного реабилитационного центра под Саратовом. В эфире от 3 сентября они сообщили, что пациентов насильно удерживают в «Маяке» и выставляют родственникам огромные счета за пребывание в рехабе. При этом владелец центра, как утверждали герои телепередачи, живет не по средствам.

Также мать несовершеннолетней подопечной «Маяка» рассказала о применении к подопечным насилия и принудительном лишении их свободы. Руководство рехаба обвинили и в распространении личных данных постояльцев.

Следственные органы СК России по Саратовской области организовали доследственную проверку. Позднее стало известно, что региональное СУ СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Марина Окорокова