Бывшую заведующую детсадом в Дагестане оштрафовали за фиктивное трудоустройство

Кайтагский районный суд вынес приговор бывшей заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждением, признав её виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как установил суд, используя служебное положение, осужденная издала приказ о назначении на должность прачки дочери своей знакомой. Фактически фиктивный сотрудник трудовую деятельность не осуществляла, а обязанности исполняла ее мать. В период с апреля 2020 года по май 2025 года заведующая подписывала табели учета рабочего времени с заведомо ложными сведениями. На основании этих документов на банковский счет фиктивно трудоустроенной гражданки были перечислены денежные средства в общей сумме более 568 тыс. руб., которыми впоследствии распорядилась её мать.

Кроме того, в указанный период издавались необоснованные приказы о временном возложении на данное лицо обязанностей помощника воспитателя, сторожа, повара, дворника и иных, которые фактически не исполнялись.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, поскольку подсудимая полностью признала вину и поддержала соответствующее ходатайство. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, положительные характеристики, отсутствие судимости, а также оказание благотворительной помощи участникам СВО. Материальный ущерб потерпевшей стороне не причинен.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. руб. Дополнительно она лишена права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационнораспорядительных и административнохозяйственных функций, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская