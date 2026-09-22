Председатель ЗСК отметил востребованность кубанских курортов у россиян

Кубанские курорты за летний сезон приняли 8,3 млн туристов, а с начала года — 13,6 млн человек. Об этом сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев на совещании депутатов ЗСК по итогам летнего сезона. Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко отметил, что, несмотря на сложности, курорты региона сохраняют востребованность у российских туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Основными направлениями по числу отдыхающих стали Сочи, Геленджик, Анапа и Туапсинский район. В этом сезоне туристов принимают около 11 тыс. средств размещения. Объем услуг, оказанных крупными и средними организациями санаторно-курортного и туристского комплекса за семь месяцев, составил 64,6 млрд рублей.

На динамику отрасли, в частности, повлияли снижение транспортной доступности курортов из-за атак БПЛА, введение режима ЧС регионального характера в Туапсинском муниципальном округе, а также риски нарушения логистики и дефицита топлива. При этом налоговые поступления от туристской отрасли в бюджет Краснодарского края за семь месяцев превысили 8 млрд рублей, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На совещании также обсудили классификацию средств размещения, эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов, развитие пляжного и альтернативного туризма. Среди перспективных направлений в регионе назвали сельский, гастрономический, эно-, эко- и этнографический, оздоровительный, событийный, промышленный, научно-популярный и патриотический туризм.

Отдельно участники рассмотрели инвестиционные проекты. По данным краевого минкурортов, на сопровождении ведомства находятся 74 соглашения с общим объемом инвестиций около 800 млрд рублей. Первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин отметил работу по совершенствованию законодательной базы и мерам поддержки санаторно-курортной и туристской отрасли.

Юрий Бурлачко заявил, что депутаты продолжат взаимодействовать с профильным ведомством для развития туристской инфраструктуры и сохранения конкурентоспособности Краснодарского края как курортного региона.

Вячеслав Рыжков