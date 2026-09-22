В Северной Осетии предложили ввести квоту на рабочие места для участников СВО

В Северной Осетии предлагается установить квоту для трудоустройства участников специальной военной операции. Законопроект предусматривает, что работодатели с численностью сотрудников более 100 человек должны будут выделять для этой категории граждан рабочие места в размере 1% от среднесписочной численности работников.С проектом закона, внесенным в парламент республики, ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Квота будет распространяться на участников СВО, завершивших военную службу по мобилизации или контракту либо прекративших действие контракта о пребывании в добровольческом формировании. В законопроекте к этой категории также отнесены граждане, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России и вооруженных провокаций на госгранице и прилегающих к районам проведения СВО территориях.

Квота будет рассчитываться исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал. Работодатели должны будут рассчитывать ее самостоятельно. Дробное значение при этом предлагается округлять в меньшую сторону, а если размер квоты составляет менее одной единицы, он будет приниматься равным одному рабочему месту. Для филиалов и других обособленных подразделений, работающих в Северной Осетии, квота будет рассчитываться исходя из численности сотрудников конкретного подразделения.

Предлагается освободить от квотирования общественные объединения инвалидов и созданные ими организации, компании, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства, индивидуальных предпринимателей, прекращающих деятельность, а также организации оборонно-промышленного комплекса, включенные в сводный реестр организаций ОПК. Квота также не будет применяться, если численность работников снизилась до уровня, при котором она не устанавливается.

Выполненной квота будет считаться после заключения работодателем с участником СВО трудового договора или служебного контракта. При этом в нее не будут засчитываться рабочие места, сохраненные за участниками СВО на период приостановления действия трудового договора, а также места, выделенные в счет квот для инвалидов и несовершеннолетних.

Проектом предусмотрено, что расторжение с участником СВО ранее приостановленного трудового или служебного контракта не станет основанием для отказа ему в трудоустройстве на рабочее место, выделенное в рамках квоты. Порядок выполнения квоты и передачи работодателями сведений в органы службы занятости должно определить правительство республики.

Законопроектом также предусмотрена административная ответственность за неисполнение его положений в соответствии с законодательством республики. В случае принятия закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования и действовать в течение трех лет.

Ранее в республике уже обсуждалось введение специальных квот для трудоустройства участников СВО: необходимость соответствующих изменений в региональное законодательство была отражена в рекомендациях по итогам работы уполномоченного по правам человека Северной Осетии за 2023 год.

Валерий Климов