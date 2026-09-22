В Москве арестовали пензенца, пытавшегося скрыться от полиции в тоннеле метро

В Москве арестовали жителя Пензенской области, который пытался скрыться от полиции в тоннеле метро. Люблинский суд признал мужчину виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд арестовал на 15 суток жителя Пензенской области, убегавшего от полиции в тоннеле метро Москвы

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Суд арестовал на 15 суток жителя Пензенской области, убегавшего от полиции в тоннеле метро Москвы

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

Суд установил, что 19 сентября пензенец пытался скрыться в тоннеле на станции метро «Марьино» от правоохранителей. До этого на станции «Печатники» сотрудник полиции увидел пассажира, который подходил под ориентировку. При виде стража порядка правонарушитель спрыгнул на пути и побежал. При задержании он оказал сопротивление. Установлено, что нарушителем оказался неоднократно судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера житель Пензенской области.

«Постановлением судьи Люблинского районного суда города Москвы от 21 сентября 2026 года Карпов Алексей Михайлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в релизе суда.

Марина Окорокова