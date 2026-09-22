В Махачкале 24 и 28 сентября обесточат больницы, вузы и правительственные учреждения

В Махачкале с 9:00 до 20:00 24 и 28 сентября будут обесточены ряд ключевых социальных, медицинских и административных объектов города. В эти дни специалисты проведут плановое обслуживание силовых трансформаторов, сообщили в ЕЦК «Дагэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

24 сентября без электроэнергии останутся городская клиническая больница №1 (ул. Коркмасова), республиканская клиническая больница №2 (ул. М. Гаджиева), республиканская детская клиническая больница им. Н. М. Кураева, поликлиника №1, детская поликлиника №1 и республиканский ортопедо-травматологический центр. Также в списке обесточенных — ДГУ (главный корпус, ректорат, учебные здания), ДагГАУ, гимназия №13, лицеи №8 и №14, СОШ №1 и №4, детские сады №11, №14 «Теремок», №15 и №39.

В зону отключения 24 сентября попадают и ключевые государственные учреждения: администрация Махачкалы, правительство Республики Дагестан и профильные министерства (пл. Ленина, ул. Э. Капиева, ул. Даниялова), управление ФСБ России по РД, МВД по Республике Дагестан. Из культурных и спортивных объектов без электричества окажутся республиканский стадион «Динамо», Национальный музей РД им. ТахоГоди, Русский драматический театр им. М. Горького, Кумыкский театр, Национальная библиотека РД, театр кукол и филармония.

28 сентября отключение коснется Дагестанского центра микрохирургии глаза (ул. Г. Цадасы), республиканского кожно-венерологического диспансера (ул. Радищева), городской стоматологической поликлиники (ул. Пирогова), Дагестанского государственного медицинского университета (ул. Танкаева, ул. Ленина), гимназии №7 (пркт Имама Шамиля) и управлениеяОАО «Махачкалаводоканал» (ул. Юсупова).

Ограничения могут также наблюдаться на прилегающих улицах и переулках. Работы проводятся в целях предупреждения аварийных ситуаций на подстанции.

Мария Хоперская