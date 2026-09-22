Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 22 сентября, более 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 08:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Вольная, Канонирская, Приморская, Тихомировская, Онежский 2-й проезд, Белгородская, Цветочная, Нежинская, 1 Мая, Восточно-Кругликовская, Ярославского, Зиповская.

С 09:00 до 16:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах: Кутузова, Школьная, Новая, Олимпийская, Зеленая и Рязанская.

С 09:00 до 17:00 без света останутся улицы: Артиллерийская, Буденного, Быстрая, Воровского, Дорожный переулок, Евдокимовская, Есенина, Игнатова, Калинина, Карла Маркса, Краснодарская, Красных партизан, Кубанонабережная, Липовая, Магаданская, Милютинская, Северная, Сочинская, Стасова 1-й проезд, Стасова 2-й проспект, Темрюкская, Трамвайная, Тургенева, ОПХ КНИИСХ (1-е отделение, Центральная усадьба), Ярославского.

С 13:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах: Краснодарская, Стасова 1-й проезд, Стасова 2-й проезд, Трамвайная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина