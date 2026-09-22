Платежи в систему «Платон» в Ростовской области выросли на 72%

По итогам первых восьми месяцев 2026 года водители грузовиков Ростовской области перечислили в систему взимания платы «Платон» 1,5 млрд руб. Это на 72% больше показателя аналогичного периода 2025 года (877,9 млн руб.), сообщили в пресс-службе системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отчасти рост сборов обусловлен повышением тарифа за километр пробега: если в феврале гором ранее он составлял 3,3 руб., то к марту 2026 года увеличился до 5,2 руб.

При этом в регионе зафиксировали снижение числа зарегистрированных грузовиков: если за январь — август 2025 года в области были зафиксированы 3,7 тыс. таких транспортных средств, то за аналогичный период 2026 года их количество сократилось до 2,7 тыс.

Мария Хоперская