В Северной Осетии реконструируют дорогу, ведущую к Даргавскому некрополю

В Республике Северная Осетия — Алания продолжается обновление дорог, которые ведут к туристическим объектам. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет реконструкция 15-километрового участка трассы от Верхнего Фиагдона до Даргавса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Северной Осетии Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал главы Северной Осетии Сергея Меняйло

По его словам, это одно из важных туристических направлений, которое ведет к Даргавскому некрополю. В ходе работ на этом участке планируется построить четыре моста, расширить дорожное полотно и уложить новый асфальт.

Как отметил глава Северной Осетии, дороги к туристическим объектам будут сделаны удобными и безопасными. Это должно обеспечить комфорт для жителей и гостей республики, которые смогут путешествовать по региону.

Алина Зорина