В Дагестане нашли нелегальную майнинг-ферму
В селе Майданское Унцукульского района обнаружили незаконно функционирующую майнинг-ферму. Как сообщил начальник Гумбетовских РЭС филиала «Дагэнерго» Мухтарахмед Муртазаев, в ходе проверки 21 сентября на одном из объектов было выявлено 16 специализированных устройств для добычи криптовалюты общей установленной мощностью около 56 кВт (по 3,5 кВт на устройство).
Фото: «Россети Центр» - «Воронежэнерго»
Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что квалифицируется как бездоговорное потребление электроэнергии. На место выехала оперативная группа с участием представителей энергокомпании, правоохранительных органов и отдела по борьбе с киберпреступностью (ОБК) МВД по Республике Дагестан.
Все оборудование изъято до выяснения обстоятельств.