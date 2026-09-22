В Дагестане нашли нелегальную майнинг-ферму

В селе Майданское Унцукульского района обнаружили незаконно функционирующую майнинг-ферму. Как сообщил начальник Гумбетовских РЭС филиала «Дагэнерго» Мухтарахмед Муртазаев, в ходе проверки 21 сентября на одном из объектов было выявлено 16 специализированных устройств для добычи криптовалюты общей установленной мощностью около 56 кВт (по 3,5 кВт на устройство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Фото: «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией, что квалифицируется как бездоговорное потребление электроэнергии. На место выехала оперативная группа с участием представителей энергокомпании, правоохранительных органов и отдела по борьбе с киберпреступностью (ОБК) МВД по Республике Дагестан.

Все оборудование изъято до выяснения обстоятельств.

Мария Хоперская