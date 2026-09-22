В четырех районах Ростова из-за дефекта сетей нет горячей воды

В четырех районах Ростова-на-Дону из-за дефекта теплосетей нет горячей воды. Поломки выявили в период со 2 по 12 сентября во время заключительного этапа гидравлических испытаний, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

С неудобствами столкнулись жители 62 многоквартирных домов в Советском, Ворошиловском, Кировском и Октябрьском районах. Сейчас ведутся ремонтновосстановительные работы по устранению пяти дефектов на сетях в северном, западном и центральном районах города.

Работы идут по следующим адресам: ул. Лермонтовская, 125; ул. Добровольского, 13/2; ул. Малюгиной, 222; ул. Новаторов, 30/2; пркт Королева, 4/3. В ликвидации последствий задействовали девять аварийных бригад и 16 единиц техники.

Восстановить горячее водоснабжение планируется до 25 сентября.

Мария Хоперская