Платежи в систему «Платон» в Ставропольском крае выросли на 72,4%

За первые восемь месяцев 2026 года водители грузовиков Ставропольского края перечислили в систему взимания платы «Платон» 969,4 млн руб. Это на 72,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года (562,2 млн рублей), сообщили «РБК Кавказ» в прессслужбе системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Аналитики связывают рост показателей в том числе с повышением тарифа за километр пробега: если в феврале 2025 года он составлял 3,3 руб., то к марту 2026 года увеличился до 5,2 руб.

Система «Платон», действующая с 15 ноября 2015 года, взимает плату с владельцев транспортных средств разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн. Средства направляются на возмещение вреда, наносимого дорожному покрытию при движении большегрузов по федеральным трассам.

При этом количество зарегистрированных в крае грузовиков за январь — август сократилось: если за аналогичный период 2025 года в регионе числились 2,2 тыс. таких транспортных средств, то в 2026 году их число снизилось до 1,9 тыс.

Мария Хоперская