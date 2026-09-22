На Ставрополье установили оклады медсестер, акушерок и фельдшеров до 25,4 тыс. рублей

Минздрав Ставропольского края с 1 октября 2026 года установил новые рекомендуемые размеры должностных окладов главных медицинских сестер, главных акушерок и главных фельдшеров государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения региона. С соответствующим приказом министерства здравоохранения Ставрополья ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Размер рекомендуемого оклада зависит от квалификационной категории. Для работников без категории он составляет 17,145 тыс. рублей в месяц, для V категории — 19,975 тыс., IV — 20,53 тыс., III — 23,462 тыс., II — 25,409 тыс. рублей.

Приказом также внесены изменения в положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Ставропольского края. В частности, в ряде документов дата применения новых положений перенесена с 1 июля на 1 октября 2026 года, а формулировка «должностные оклады» заменена на «рекомендуемые должностные оклады».

Отдельным приложением утверждено примерное положение о премировании по итогам работы. Премирование главной медсестры, главной акушерки и главного фельдшера осуществляется на основании оценки выполнения показателей эффективности работы за отчетный период. Положение предусматривает создание в учреждениях комиссий, которые оценивают выполнение показателей и оформляют результаты протоколом.

Для руководителей структурных подразделений и отдельных категорий медицинских работников установлены собственные показатели оценки эффективности. В частности, для амбулаторно-поликлинических учреждений учитываются выполнение государственного задания, доля профилактических посещений, отсутствие обоснованных жалоб, удовлетворенность качеством оказанной медицинской помощи, выполнение плановых показателей по заработной плате и укомплектованность персоналом.

Для стационаров среди критериев указаны выполнение плановых показателей отделений, операционная активность, соблюдение сроков пребывания пациентов, отсутствие послеоперационных осложнений и дефектов в оформлении медицинской документации. Для заведующих хирургическими отделениями отдельно учитываются хирургическая активность и выполнение плановых показателей.

Для врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров участковых оценка проводится, в частности, по выполнению государственного задания, доле профилактических посещений, уровню госпитализации, отсутствию обоснованных жалоб, удовлетворенности качеством медицинской помощи и выполнению показателей диспансерного наблюдения.

Для врачей-специалистов и среднего медицинского персонала предусмотрены отдельные критерии, включая соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, отсутствие нарушений медицинской этики и деонтологии, выполнение должностных функций и отсутствие дефектов в оформлении медицинской документации.

Роман Лаврухин