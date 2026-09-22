Количество студентов-бюджетников в колледжах Дона увеличилось на 10%

По состоянию на 1 сентября 2026 года количество выпускников в Ростовской области, зачисленных на бюджетные места в колледжи и техникумы региона, выросло на 10%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования. Всего на бюджет принято 21 тыс. выпускников 9х и 11х классов. При этом приемная кампания продолжается и продлится до 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В этом году образовательную траекторию после 9го класса выбирают 46 тыс. выпускников Ростовской области. Из них более 17 тыс. продолжили обучение в 10м классе общеобразовательных школ. В колледжи и техникумы, находящиеся в ведении региона, по состоянию на 1 сентября зачислено 25 тыс. выпускников 9х классов и около 1 тыс. выпускников 11х классов.

Наибольший интерес у поступающих в 2026 году вызывают направления в сфере ИТ и радиоэлектроники, медицины, машиностроения, транспорта и логистики, а также педагогики. Наиболее высокий конкурс зафиксирован на программы «Разработка и управление программным обеспечением» и «Сетевое и системное администрирование», а также на специальность «Строительство зданий и сооружений» — до пяти человек на место.

На программы «Преподавание в начальных классах» и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» конкурс достигал четырёх человек на место, на специальности «Сварщик» и «Сестринское дело» — до трех человек на место.

Мария Хоперская