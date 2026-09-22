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Движение поездов на перегоне «Двойная-Ельмут» восстановили по одному пути

На перегоне «Двойная-Ельмут» в Ростовской области вечером 21 сентября открыли движение поездов по одному пути. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Работы по восстановлению второго пути продолжаются. Пока поезда следуют по маршрутам в соответствии с временным графиком и в режиме реверса.

В ремонтных работах участвуют более 350 железнодорожников, восстановительные поезда и тяжелая техника: краны, бульдозеры, экскаваторы.

На Северо-Кавказской железной дороге работает штаб по устранению последствий схода вагонов.

Мария Хоперская

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