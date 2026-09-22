На Ставрополье зафиксировали рост числа укусов клещей и связанных с ними заболеваний
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в медицинские учреждения с укусами клещей обратились 59 человек. Это на 2% больше показателя предыдущей недели.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Ведомство также подтвердило 70 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 12 случаев крымской геморрагической лихорадки (КГЛ).
Поскольку активность клещей сохраняется вплоть до наступления холодов, в регионе продолжаются противоклещевые мероприятия. Специалисты провели акарицидную обработку на площади свыше 5908 гектаров.