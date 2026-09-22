Двое туристов пропали на горе Дыхтау в КБР
Двое туристов пропали в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Фото: ГУ МЧС России по КБР
Сообщение о том, что группа из двух человек не выходит на связь, поступила вечером 20 сентября. Туристы отправились на гору Дыхтау и должны были отзвониться на высоте 3800 метров.
На поисково-спасательные работы выдвинулись 3 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Поиски не дали результатов.
Сегодня, 22 сентября, планируется возобновление поисково-спасательных работ с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России.