Двое туристов пропали на горе Дыхтау в КБР

Двое туристов пропали в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по КБР Фото: ГУ МЧС России по КБР

Сообщение о том, что группа из двух человек не выходит на связь, поступила вечером 20 сентября. Туристы отправились на гору Дыхтау и должны были отзвониться на высоте 3800 метров.

На поисково-спасательные работы выдвинулись 3 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Поиски не дали результатов.

Сегодня, 22 сентября, планируется возобновление поисково-спасательных работ с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России.

Мария Хоперская