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Из-за взрыва бытового газа в поселке под Махачкалой пострадал мужчина

В поселке Новый Хушет под Махачкалой из-за взрыва бытового газа в летней кухне пострадал местный житель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Хлопок газа произошел без последующего горения, оказались повреждены стены и кровля. Пострадавшего жителя с ожогами нижних конечностей доставили в ожоговый центр районной клинической больницы Махачкалы.

На месте происшествия работают 37 специалистов и 10 единиц техники.

По факту случившегося прокуратура огранизовала проверку.

Мария Хоперская

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