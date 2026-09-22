Из-за взрыва бытового газа в поселке под Махачкалой пострадал мужчина
В поселке Новый Хушет под Махачкалой из-за взрыва бытового газа в летней кухне пострадал местный житель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Хлопок газа произошел без последующего горения, оказались повреждены стены и кровля. Пострадавшего жителя с ожогами нижних конечностей доставили в ожоговый центр районной клинической больницы Махачкалы.
На месте происшествия работают 37 специалистов и 10 единиц техники.
По факту случившегося прокуратура огранизовала проверку.