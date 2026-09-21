Пензенскому губернатору вручили удостоверение

Переизбранному губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко вручили удостоверение. Облизбирком признал прошедшие выборы состоявшимися, а результаты — действительными, сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

Господин Мельниченко победил с результатом более 419,1 тыс. голосов, что составляет 70,8%. Глава региона поблагодарил областную, территориальные и участковые комиссии за слаженную работу и отметил конструктивные взаимоотношения в рамках правового поля.

По словам губернатора, кампания велась на уровне идеологических платформ и программ, а не темных политтехнологий. Председатель облизбиркома Александр Синюков добавил, что, по оценке ЦИК, Пензенская область достойно провела Единый день голосования в сложное время.

Нина Шевченко